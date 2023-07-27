YKS tercihleri başladı

Üniversite adayları için tercih süreci başladı. Tercihler, bugünden itibaren 8 Ağustos'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek.

KAYNAK: AA
YKS tercihleri başladı

Üniversiteye girmek isteyen adaylar için YKS tercihleri bugünden itibaren yapılacak. Tercihler, 8 Ağustos saat 23:59'a kadar ÖSYM’nin internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

ÖSYM, 2023-YKS tercih işlemlerine ilişkin duyurusunu internet sitesinde yayınladı. Buna göre, adaylar tercihlerini ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresine girerek TC kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasıyla bireysel olarak yapabilecek.

Ayrıca, ÖSYM 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu da adayların erişimine açtı. Tercih yapacak adayların kılavuzu inceleyerek tercihlerini kılavuzda belirtilen kurallara uygun şekilde yapmaları önem taşıyor.

Adaylar, tercih işlemlerini "https://ais.osym.gov.tr" adresindeki açıklamaları takip ederek yapabilecek. Tercihler, başvuru merkezleri aracılığıyla değil, sadece elektronik ortamda yapılacak. Posta veya elden gönderilen tercih listeleri geçersiz sayılacak. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler işleme konulacak.

Adaylar, ÖSYM'nin adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak.

Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

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