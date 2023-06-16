YKS’de hangi eşyalar yasaktır? YKS'ye girerken küpe, yüzük, kolye yasak mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS’ye saatler kala sınava girecek öğrenciler YKS’de kolye,küpe ve yüzük gibi eşyaların yasak olup olmadığını merak ediyor. Peki, YKS’de hangi eşyalar yasaktır? YKS'ye girerken küpe, yüzük, kolye yasak mı?

YKS’de hangi eşyalar yasaktır? YKS'ye girerken küpe, yüzük, kolye yasak mı?

YKS oturumlarında bazı eşya ve gereçlerin yasak olduğu biliniyor. Sınava girecek adaylar hangi eşyaların YKS’de yasak olduğunu araştırıyor. Peki, YKS’de hangi eşyalar yasaktır? YKS'ye girerken küpe, yüzük, kolye yasak mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) YKS'ye girerken yasak olan araç ve gereçleri yayımladığı kılavuzda paylaştı. Yayımlanan kılavuzda şu bilgilere yer verildi:

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir.

Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

YKS’DE YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR NELERDİR?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır.

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