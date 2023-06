YKS'ye girecek adaylar dikkat. Aman çocuklar bunları unutmayın

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) yarın ve Pazar günü gerçekleşecek.

Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), yarın gerçekleştirilecek. YKS'nin yarın saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 527 bin 466 aday katılacak.

İkinci oturum AYT de 18 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

ÖSYM, 2023 YKS ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Adaylar, sınava üzerinde etiket bulunmayan şeffaf pet şişe içinde su getirebilicekler.



Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati ÖSYM tarafından sağlandığı için öğrenciler sınava saatle giremeyecek.

Bu şekilde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılacak.

Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:



İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)



Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportun aslı (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait fotoğraflı Pembe/Mavi Kartın aslı, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalı mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi de geçerli kimlik belgesi olarak kabul olur.

Sınava girişte fotoğrafsız kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmemektedir.

Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adayların fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir

Adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor.

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

BUNLARI YANINIZA ALMAYIN

Adaylar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, çanta, cüzdan, kredi kartı gibi her türlü manyetik kart, her türlü kesici ve delici alet ile ateşli silah, her türlü saat, sözlük işlevi olan aygıtlar, müsvedde kağıt, defter, kitap, sözlük, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dahil cam eşya, kalem, silgi, kalemtraş, hesap cetveli, hesap makinesi, ehliyet ve kurum kimlik kartları, kulaklık ile bluetooth özellikli cihazlar sınava giriş sırasında yanında bulunduramayacak.

YKS'YE GİRECEK ÖĞRENCİLERE ULAŞIM ÜCRETSİZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacağını duyurdu.

17 ve 18 Haziran tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Metro İstanbul, İETT ve Şehir Hatları; öğrencilere ve sınav görevlilerine ücretsiz olarak hizmet verecek.