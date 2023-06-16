Üniversite kontenjanları açıklandı. Depremzede öğrencilere ayrılan ek kontenjan belli oldu

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, bu yıl 17-18 Haziran günlerinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"BU YIL 1 MİLYON 61 BİN KONTENJAN MEVCUT"

Sınava girecek tüm adaylara başarılar dileyen Özvar, şunları kaydetti:

“Bu yıl ön lisans programlarımız için 388 bin, lisans programlarımız için 465 bin olmak üzere toplam 853 bin kontenjan belirlenmiştir. Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanlarımızla birlikte toplamda 1 milyon 61 bin kontenjan mevcuttur. 34 yaş üstü kadınlar, depremzede adaylar ile şehit ve gazi yakınları için ayrılan kontenjanlar da dâhil edildiğinde toplam kontenjan 1 milyon 111 bine ulaşmıştır. Bu kontenjanlara ilaveten 15 bin civarında KKTC üniversiteleri ve yurt dışındaki üniversitelere kontenjanlar ayrılmıştır.”

"DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERİMİZE TOPLAMDA 24 BİN 641 EK KONTENJAN AYIRMIŞ OLDUK"

Deprem felaketinin meydana geldiği 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla depremden etkilenen iller ile Sivas’ın Gürün ilçesinde ikamet eden adaylar için bu yıl YKS’de ek bir kontenjan tanımladıklarını kaydeden Özvar, bu kapsamda depreme maruz kalan illerde bulunan devlet üniversitelerinde, YKS ile öğrenci alan programlarda, mevcut kontenjanın dışında ilave yüzde 25 kontenjan ayrılmasını kararlaştırdıklarını belirtti. Özvar, ayrıca vakıf üniversitelerinde de her bir programda birer burslu kontenjan ayrıldığını ifade ederek, “Böylece 21 bin 215’i devlet, 3 bin 426’sı vakıf olmak üzere depremzede öğrencilerimize toplamda 24 bin 641 ek kontenjan ayırmış olduk” dedi.

Depremzede adayların, ÖSYM tarafından belirlenen tercih sayısınca arzu ettikleri programlara hem depremzedelere ayrılan ek kontenjanlar üzerinden hem de genel kontenjandan tercih yapabileceklerine işaret eden Özvar şöyle konuştu:

“Depremzedelerimize tanımlı bu ek kontenjan, deprem bölgesinde yer alan Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji, Adıyaman, Çukurova, Dicle, Fırat, Gaziantep, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji, Harran, Hatay Mustafa Kemal, İnönü, İskenderun Teknik, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kahramanmaraş İstiklal, Kilis 7 Aralık, Malatya Turgut Özal, Osmaniye Korkut Ata, Sivas Bilim ve Teknoloji ile Sivas Cumhuriyet olmak üzere 18 üniversitemizi kapsıyor.”

"34 YAŞ ÜSTÜ KADINLARA İLK KEZ EK KONTENJAN AYIRDIK"

Özvar, 34 yaş ve üzerindeki kadınlardan geçmişte yükseköğretim fırsatlarından mahrum kalanlara yönelik üniversiteye girişte kolaylık sağladıklarını belirterek, “Onlar için üniversitelerde ilk kez ek kontenjan ayırdık. Bu kapsamda 34 yaş ve üzeri kadınlar için 8 bin 105’i lisans, 12 bin 937’si ön lisans olmak üzere toplamda 21 bin 42 kontenjan ayrılmış durumdadır” dedi.

"KADINLARIN SAYISI ERKEKLERİ GEÇMİŞ BULUNMAKTADIR"

Özvar, "Yükseköğretim sistemimiz içinde halihazırda 746 bini vakıf yükseköğretim kurumlarında, 3 milyon 368 bini örgün eğitim içerisinde ve devlet yükseköğretim kurumlarında, 2 milyon 836 bini ise açık öğretimde olmak üzere toplamda 6 milyon 950 bin öğrencimiz bulunmaktadır. Kadın ve erkek öğrencilerimiz açısından baktığımızda geçen yıla kadar yükseköğretimdeki toplam erkek öğrenci sayısı kadınlardan fazla iken bu yıl ilk defa kadınların sayısı erkekleri geçmiş bulunmaktadır” değerlendirmesini yaptı.

YKS’NİN İLK OTURUMU TYT CUMARTESİ GÜNÜ YAPILACAK

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2023-YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 3 milyon 527 bin 466 adayın katılımıyla yarın yapılacak. Pazar günü yapılacak Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) ise 2 milyon 573 bin 156 aday katılacak.

Geçen yıl 3 milyon 243 bin 334 olan aday sayısının bu sene 284 bin 132 fazla başvuruyla 3,5 milyonun üzerine çıktığı 2023-YKS, 17 ve 18 Haziran'da KKTC Lefkoşa dahil toplam 228 sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

YKS'nin yarın saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 527 bin 466 aday katılacak. Sınav, 11 bin 477 binada, 202 bin 356 salonda yapılacak. TYT oturumunda 465 bin 18 kişi görev alacak.

TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.

18 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum AYT'ye 2 milyon 573 bin 156 aday katılacak. Sınav, 8 bin 789 binada, 150 bin 140 salonda yapılacak. AYT'de 345 bin 898 kişi görev alacak.

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.