'Yoğun bakımdaki hastaların başında görevli yok'. Maaşını alamayan hastane çalışanları greve başladı

Osman Şenol / Kütahya / YENİÇAĞ

28 Mart 2024 tarihinde açılan Kütahya Şehir Hastanesi'nde çalışan görevliler yaklaşık 3 aydır maaşlarını alamadıklarını iddia etti. Durumla ilgili sesini duyurmak isteyen çalışanlar hastanenin önünde grev yapmaya başladı. Yoğun bakım hastalarının başında şu an görevlilerin olmadığı iddia edildi.

''MAAŞLAR ÖDENMİYOR, SAĞLIK BAKANI'NI GÖREVE ÇAĞIRIYORUM''

Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şehir hastanesinde maaşların ödenmediği konusuna dikkat çekerek, yeni açılan Kütahya Şehir Hastanesi'ndeki skandalların bitmediğini, maaşların ödenmediğini, şehirdeki diğer devlet hastanelerinden tıbbi malzemelerin usulsüz bir şekilde bu hasteneye taşındığını ve ameliyatların da yapılamadığını söyledi. Kasap, konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı göreve çağırdı.