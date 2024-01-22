Yoğun kar yağışı araç hareketlerini felç etti

Tokat’ta öğle saatlerinde etkili olan yağmur akşam saatlerinde yerini kar yağışına bırakmış oldu.

Tokat ile Sivas’ı bir birine bağlayan bin 650 rakımlı Çamlıbel Geçidi’nde yoğun kar yağışına hazırlıksız yakalan sürücüler araçlarını hareket ettirirken zor anlar yaşadı.

Ağır tonajlı araçların ilerlemekte güçlük çektiği anlar kameralara yansırken bazı araçların sürücüleri yollarda kaldı.

Ağır tonajlı araçların geçişlerinin şu anda kontrollü şekilde sağlandığı aktarıldı.

Karayolları ekiplerinin temizleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.