Yoğun kar yağışı araç hareketlerini felç etti

Kaynak: İHA
Yoğun kar yağışı araç hareketlerini felç etti
Tokat ile Sivas’ı birbirine bağlayan Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı sonrası sürücüler araçlarını kullanırken zor anlar yaşadı.

Tokat’ta öğle saatlerinde etkili olan yağmur akşam saatlerinde yerini kar yağışına bırakmış oldu.

Tokat ile Sivas’ı bir birine bağlayan bin 650 rakımlı Çamlıbel Geçidi’nde yoğun kar yağışına hazırlıksız yakalan sürücüler araçlarını hareket ettirirken zor anlar yaşadı.

Ağır tonajlı araçların ilerlemekte güçlük çektiği anlar kameralara yansırken bazı araçların sürücüleri yollarda kaldı.

Ağır tonajlı araçların geçişlerinin şu anda kontrollü şekilde sağlandığı aktarıldı.

Karayolları ekiplerinin temizleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Son Haberler
Sevgilinize böyle davranınca kavga çıkmıyor Sağlık
Sevgilinize böyle davranınca kavga çıkmıyor
Aracınızı satarken merdiven altı işletmelerin kurbanı olmayın Otomotiv
Aracınızı satarken merdiven altı işletmelerin kurbanı olmayın
İsmet İnönü yüzmeyi nasıl öğrendi Yazarlar
İsmet İnönü yüzmeyi nasıl öğrendi
Trafikte kavga çıkarsa bunları yapın Sağlık
Trafikte kavga çıkarsa bunları yapın
Metrobüste sağlıklı kalmanın yolları nelerdir Sağlık
Metrobüste sağlıklı kalmanın yolları nelerdir
Yoldan geçen adamı 'Sen kafirsin' diyerek öldürdü Gündem
Yoldan geçen adamı 'Sen kafirsin' diyerek öldürdü