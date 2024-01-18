Yoğun sis kazaya neden oldu

Olay, Çorum-Yozgat karayolu üzerindeki Sincan köyü mevkiinde meydana geldi. Çorum'dan Alaca’ya doğru seyir halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen araç, sürücünün yoğun sis nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Takla atmaya başlayan araç refüje çıkarak durabildi.

Kazada kimse yaralanmazken araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza sonucu Çorum-Yozgat karayolu geçici bir süreliğine trafiğe kapanırken yapılan ihbar sonrası olay yerine trafik ekipleri sevk edildi.

Trafik polisleri tarafından ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, aracın çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından karayolunda trafik yeniden sorunsuz şekilde ulaşıma açıldı.