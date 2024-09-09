Yok artık dedirten ücret. Taksici mi dolandırıcı mı?

Fatih'te bir sürücü, taksisine binen yolcudan inanması güç ama tam tamına 25 bin 250 lira talep etti ve bunun da aldı. İşte o sürücü hakkında hem adli hem de idari işlem başlatıldı. Yakalanan sürücüye 6 bin 439 lira para cezası kesildi. Şoförü toplu taşıma kullanım belgesi iptal edilirken, aracın çalışma ruhsatı da 15 gün süreyle askıya alındı.

Fatih'te yaşanan olan 7 eylül günü yaşandığı ortaya çıktı. İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih'te dolandırıcılık yaparak 25 bin 250 TL ücret alan sürücüyü tespit etti. Trafik polisleri fahiş taksi ücreti aldığı belirlenen ticari sürücüsü O.K. yakalandı. Sürücü hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

SÜRÜCÜNÜN ÇALIŞMA RUHSATI ASKIYA ALINDI.

Sürücüye 6 bin 439 lira para cezası kesildi, çalışma ruhsatı askıya alındı. Çalışma izni ve ruhsatının süresi bittiği halde yolcu taşıdığı belirlenen sürücüye 6 bin 439 lira para cezası kesildi. 34 TBA 58 plakalı aracın çalışma ruhsatı askıya alınarak 15 gün süre ile trafikten men edildiği, sürücü O.K'.nin toplu taşıma kullanım belgesinin iptal edildiği öğrenildi.