Yok artık Figueiredo. Orta sahadan golünü attı. Başakşehir'i kurtardı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yok artık Figueiredo. Orta sahadan golünü attı. Başakşehir'i kurtardı

Başakşehir - Alanyaspor'da Figureido'nun orta sahadan attığı gol hayran bıraktı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip rakibini 4-2 mağlup etmeyi başardı.

Başakşehir bu galibiyet ile 4 puana yükselirken Figueiredo'nun attığı gol görenlerin ağzını açık bıraktı.

53. dakikada kendi yarı alanında topu alan Figueiredo Alanyasporlu kaleci Ertuğrul'un açılmasını fırsat bilerek orta sahadan kaleyi yokladı.

Vurduğu muazzam şut ile fileleri havalandıran Figueiredo böylece durumu 2-2'ye getirerek takımının yeniden umutlanmasını sağladı.

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