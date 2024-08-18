Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye flaş Mourinho uyarısı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Jose Mourinho'ya yönelik eleştiriler hakkında dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Kocaman, Fenerbahçe'nin 2013-2014 sezonundan bu yana şampiyonluktan uzak kaldığını ve 2008-2009'dan beri Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığını hatırlatarak, bu dönemleri görmezden gelip Mourinho'yu bugünkü performansı üzerinden eleştirmenin, onun potansiyelini sınırlandıracağını ifade etti.

Kocaman, "Bazı rakip taraftarların Mourinho'nun işini zorlaştırmak istemesi doğal bir rekabet unsurudur. Ancak Fenerbahçe taraftarının, bu sürecin sabır gerektirdiğini ve çok deneyimli bir teknik direktörle çalıştıklarını unutmaması gerekiyor. Mourinho'nun da hata yapması olağan bir durum, önemli olan bu hatalardan ders alarak ilerlemesi. Hiç kimse kusursuz değil, Mourinho da bu noktaya bir günde gelmedi, birçok aşamadan geçti," şeklinde konuştu.