Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye flaş Mourinho uyarısı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye flaş Mourinho uyarısı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Jose Mourinho'ya sahip çıktı, camianın iinden gelecek eleştirilerin onu sınırlayacağı uyarısında bulundu.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Jose Mourinho'ya yönelik eleştiriler hakkında dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Kocaman, Fenerbahçe'nin 2013-2014 sezonundan bu yana şampiyonluktan uzak kaldığını ve 2008-2009'dan beri Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığını hatırlatarak, bu dönemleri görmezden gelip Mourinho'yu bugünkü performansı üzerinden eleştirmenin, onun potansiyelini sınırlandıracağını ifade etti.

Kocaman, "Bazı rakip taraftarların Mourinho'nun işini zorlaştırmak istemesi doğal bir rekabet unsurudur. Ancak Fenerbahçe taraftarının, bu sürecin sabır gerektirdiğini ve çok deneyimli bir teknik direktörle çalıştıklarını unutmaması gerekiyor. Mourinho'nun da hata yapması olağan bir durum, önemli olan bu hatalardan ders alarak ilerlemesi. Hiç kimse kusursuz değil, Mourinho da bu noktaya bir günde gelmedi, birçok aşamadan geçti," şeklinde konuştu.

İlgili Haberler
Immobile durdurulamıyor. Golleri art arda sıralıyor
Yok artık Figueiredo. Orta sahadan golünü attı. Başakşehir'i kurtardı
Süper Lig'de 6 gollü düello. Başakşehir'den müthiş geri dönüş
Öne Çıkanlar
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Hem kurnaz hem pintiler | Evinde misafir istemeyen 4 burç belli oldu
Hem kurnaz hem pintiler | Evinde misafir istemeyen 4 burç belli oldu
Son Haberler
Selçuk İnan evinde yıkıldı Spor
Selçuk İnan evinde yıkıldı
Beşiktaş Antalyaspor'u yıktı. Liderlik koltuğuna oturdu Spor
Beşiktaş Antalyaspor'u yıktı. Liderlik koltuğuna oturdu
Galatasaray'da dev mesai Spor
Galatasaray'da dev mesai
Antalyaspor'a Beşiktaş karşısında şok. Bir bu eksikti Spor
Antalyaspor'a Beşiktaş karşısında şok. Bir bu eksikti
Kurallara uyan vatandaşı durdurdular motora dört kişi binenleri yolladılar. Çifte standardın böylesi görülmedi Gündem
Kurallara uyan vatandaşı durdurdular motora dört kişi binenleri yolladılar. Çifte standardın böylesi görülmedi
Rafa Silva sahnede. Beşiktaş tekrar önde Spor
Rafa Silva sahnede. Beşiktaş tekrar önde
Çağdaş Atan 'sabırsızlanıyorum' diyerek açıkladı Spor
Çağdaş Atan 'sabırsızlanıyorum' diyerek açıkladı