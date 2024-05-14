YÖK Başkanı yabancı öğrencileri savundu. Mevzuyu dış güçlere bağladı

Kaynak: AA
YÖK Başkanı yabancı öğrencileri savundu. Mevzuyu dış güçlere bağladı
Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Erol Özvar, amaçlarının yabancı öğrenci sayısını daha da artırmak olduğunu belirterek dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Akademik Buluşma ve Ödül Töreni"ne konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla yükseköğretim alanına yapılan yatırımların önemine işaret eden Özvar, okumak isteyen, üniversiteyi başarmak isteyen her gence Türkiye Cumhuriyeti'nin kapılarının açık olduğunu vurguladı.

"TÜRKİYE'DE 350 BİNİ BULAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ VAR"

Özvar, Türkiye’de 350 bin kadar uluslararası öğrenci olduğunu vurgulayarak "190 ülkeden fazla dünyanın muhtelif devletlerinden ülkemize istikbalini inşa etmek için gelen genç insanlar vardır." dedi.

yok-baskanindan-yabanci-ogrenci-aciklamasi-tehlikeli-bir-kampanya-dwky-cover-jpg.webp

Amaçlarını yabancı öğrenci sayısını artırmak olduğunu belirten Özvar "Uluslararası öğrencilerin yüzde 95'inden fazlası, kendi imkanlarıyla burada okumaktadır. Türkiye'nin bursunu alan çok başarılı yabancı öğrencilerin toplam uluslararası öğrenciler içerisindeki payı yüzde üçü, dördü geçmez. Dolayısıyla buraya gelen kendi imkanlarıyla üniversitelerde okumaktadır. Türkiye'de son zamanlarda müşahede ettiğimiz tehlikeli bir oluşumdan söz etmek isterim.

Maalesef, Türkiye'de yabancı düşmanlığı tohumları ekilmeye çalışılıyor ve son zamanlarda uluslararası öğrencilere yöneltilmeye çalışılıyor. Bu, Türkiye'ye karşı başlatılmış tehlikeli bir kampanyadır. Bu akımın kökleri milli değildir. Bu konuda sizlere uyarıda bulunmak isterim. Bu topraklarda yabancı düşmanlığı tohumu yeşermez. Bu topraklar, yabancı düşmanlığına kapalıdır." İfadelerini kullandı.

Son Haberler
Kars'ta 16 kaçak yakalandı Yerel Haberler
Kars'ta 16 kaçak yakalandı
Son haline inanamayacaksınız. Bir zamanların en iyi mankeniydi Magazin
Son haline inanamayacaksınız. Bir zamanların en iyi mankeniydi
Elektrikte en yüksek ve en düşük fiyatlar belli oldu Ekonomi
Elektrikte en yüksek ve en düşük fiyatlar belli oldu
MSB ‘Anadolu Ankası Tatbikatı' paylaşımı Gündem
MSB ‘Anadolu Ankası Tatbikatı' paylaşımı
Bizim takımlar böyle ne zaman oynayacak? Seyredin bilet ve kombine paralarınızı geri isteyin Spor
Bizim takımlar böyle ne zaman oynayacak? Seyredin bilet ve kombine paralarınızı geri isteyin
Süper Lig devleri peşindeydi. Oğuz Aydın'ın son talibi herkesi şaşırttı Spor
Süper Lig devleri peşindeydi. Oğuz Aydın'ın son talibi herkesi şaşırttı
Arabasındaki fare yüzünden dehşete kapılan ünlü oyuncu yardım çığlıkları attı Magazin
Arabasındaki fare yüzünden dehşete kapılan ünlü oyuncu yardım çığlıkları attı