Yol göçtü kamyon çukura düştü

Kaynak: İHA
Yol göçtü kamyon çukura düştü

Konya'da yol geçmesi sonucu bir kamyon çukura düştü, kazada yaralanan olmadı.

Yol göçtü kamyon çukura düştü

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından yapılan drenaj çalışmaları sırasında yolun çökmesiyle belediyeye ait kamyon çukura düşüp yan yattı.

Kileci Mahallesi Bayrak Sokak üzerindeki Akşehir Belediyesi ana hizmet binası önünde yapılan çalışma sırasında meydana gelen olayda iş makineleri ile yapılan drenaj çalışması sırasında yaşanan olayda 42 D 5753 plakalı damperli kamyon, yolun göçmesi sonucu çukura düşerek yan yattı.

Olayda kimse yaralanmazken, kamyonda hasar oluştu.

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