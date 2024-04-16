Yol kapatma tartışmasında başkana saldırmaya kalktılar

Kaynak: İHA
Yol kapatma tartışmasında başkana saldırmaya kalktılar
Zonguldak'ın Gülüç beldesinde Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ile yol kapatma konusunda yaşanan bir tartışma, şüphelilerin belediye başkanına saldırmaya kalkışmasıyla sonuçlandı.

Olay, Gülüç beldesindeki bir kafede gerçekleşti. İddialara göre, 4 şüpheli, sokakta alkol alırken araçlarıyla yolu kapattı.

Belediye Başkanı Demirtaş, tanıdığı şüphelileri arayarak yolu açmalarını istedi. Ancak telefonla başlayan tartışma, şüphelilerin Demirtaş'ın bulunduğu kafeye gelerek saldırı girişiminde bulunmasıyla daha da alevlendi.

Çevredekilerin müdahalesiyle şüpheliler olay yerinden uzaklaştırıldı.

Demirtaş ve yakınlarına zarar gelmezken, polis ekipleri şüphelileri ifadelerini almak üzere gözaltına aldı.

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