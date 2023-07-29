Yol kenarında yetişiyor ekmek kapısı oluyor. Hasadı başladı kilosu 90 TL

Yol kenarlarında, tarlalarda kendiliğinden yetişen ve halk arasında deve gülü çiçeği olarak bilinen hatmi çiçeğinde Haziran ayında başlayan hasat, aralık ayına kadar devam edecek. Çiçeğin kurusu kilogramı 90 TL’den aktarlara satılıyor.

KAYNAK: İHA
Yol kenarında yetişiyor ekmek kapısı oluyor. Hasadı başladı kilosu 90 TL

İHA'nın haberine göre, Denizli’de yol kenarlarında ve tarlalarda kendiliğinden yetişen ve halk arasında deve gülü çiçeği olarak bilinen hatmi çiçeğinin, soğuk algınlığı, grip gibi pek çok hastalığa iyi geldiği belirtiliyor.

Kış aylarında vatandaşların rağbet ettiği şifalı bir bitki olan hatmi çiçeği, bazı yörelerde, “Devegülü”, “Silindir Çiçeği”, “Gülhatmi” olarak da biliniyor. Beyaz, pembe, mor, sarı, kırmızı çiçekleri çizgili ya da lekeli de olabilen çiçek; güneşli, rüzgâr almayan yerlerde iyi gelişiyor.

Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi’nde, ayva bahçesinin içine ikinci ürün olarak diktiği hatmi çiçeklerinin hasadına devam eden Muzaffer Gök, “Mart ayında hatmi çiçeği tohumunu ektik, Nisan ayında üç dönümlük ayva bahçemizin içine ikinci ürün olarak hatmi çiçeklerinin fidanlarını diktik. Can suyu veriyoruz, Haziran ayında ilk hasada başladık. Gölgede kurutuyoruz" dedi.

"SULANIRSA VERİMİ ARTIYOR"

"Burası 3 dekar, aşağı yukarı 500 kilo kuru hatmi çiçeği hasadı yapmayı hedefliyorum" diyen Muzaffer Gök "Türkiye’nin birçok ilindeki aktarlara buradan satış yapıyorum. Kilosu 90 TL’den gönderiyoruz. Günlük sabah akşam toplanması gerekiyor. Aynı darı patlağı gibi patlıyor. Dağa bayıra gitmiyoruz, kendimiz yetiştiriyoruz ve organik olarak yetiştiriyoruz. Günlük toplanması gerekir. Toplamazsan dökülür, havalar iyi olursa verim oluyor. Ama havalar kötü olursa verim düşüyor. Yaz aylarında güneşi ne kadar çok görürse o kadar çok açıyor. Havalar soğumaya başlayana kadar hasat devam eder. Yağmur çok olursa boyu çok uzar. Sularsan daha güzel verim alınıyor” dedi.

HER DERDE DEVA

Yüz yıllardır, çeşitli tedavilerde kullanılan bu şifalı bitkinin pek çok sağlık sorununa karşı etkili olduğu biliniyor. Özellikle kış aylarında rastlanan ve halk arasında "kuru öksürük" olarak adlandırılan inatçı öksürüklerle mücadelede oldukça yararlı olduğu gözlemlenmiş. Hatmi çiçeği, gastrit, ülser, reflü gibi mide rahatsızlıklarına karşı etkili bir bitki olarak biliniyor.

enfeksiyonlara karşı iyi bir savaşçı olan hatmi çiçeği, özellikle soğuk algınlığında ve gripte etkili. Sakinleştirici etkisi de olan hatmi çiçeği, bünyesinde barındırdığı uçucu yağlar sayesinde çay olarak tüketildiğinde uyku problemi yaşayanlarda faydalı oluyor.

Hatmi çiçeği sağlıklı kalmak için yardımcı olmakta ve hastalıklara karşı vücut direncini yükseltiyor. Böbrek iltihaplarına iyi gelen bu bitki ayrıca iyi bir idrar söktürücü. İltihaplara karşı oldukça etkili olduğu bilinen hatmi çiçeği; prostat, sinüzit, zona, mide ve bağırsak iltihaplarına iyi geliyor.

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