Yol üzerinde bomba gibi patladı

Kaynak: İHA
Yol üzerinde bomba gibi patladı

Bursa'da seyir halindeki aracının motor kısmından alev alması ile aracını emniyet şeridine çeken vatandaş aracının bomba gibi patladığına tanıklık etti.

Bursa-Gemlik Yolu üzerindeki Dürdane Rampası’nda seyir halindeyken arıza yapan bir otomobilin motor kısmı alev aldı. Dumanları fark eden sürücü, aracı hemen emniyet şeridine çekip uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerine haber verirken, araç bir anda bomba gibi patladı. Olay anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. İtfaiye ekipleri hızla olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Şans eseri kimse yaralanmazken, araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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