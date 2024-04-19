Yol verme kavgasına tutuşan iki araç bariyerlere sıkıştı. İnatçı keçiler değil inatçı sürücüler

Kaynak: İHA
Yol verme kavgasına tutuşan iki araç bariyerlere sıkıştı. İnatçı keçiler değil inatçı sürücüler
İstanbul Bahçelievler'de E5'ten yan yola geçmek isteyen iki inatçı sürücü, birbirlerinin önüne geçmeye çalışınca araçlar bariyerlere sıkıştı. Ortaya çıkan ilginç görüntü kameraya böyle yansıdı.

Olay saat 14.00 sıralarında Bahçelievler yan yol girişinde meydana geldi. Seyir halindeki iki inatçı sürücü yol verme kavgasına tutuştu. E-5'ten aynı anda yan yola girmek isteyen iki sürücünün yol kavgasını görenler gözlerine inanamadı.

Sabırsız sürücüler, birbirlerini beklemeyince iki araç, bariyerlere sıkıştı.

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O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

İlginç kaza, o sırada yoldan geçen diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Sürücülerin kendi imkanlarıyla sıkıştıkları yerden çıktığı araçlarda hasar meydana geldiği öğrenildi.

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