Yol verme kavgasına tutuşan iki araç bariyerlere sıkıştı. İnatçı keçiler değil inatçı sürücüler

Olay saat 14.00 sıralarında Bahçelievler yan yol girişinde meydana geldi. Seyir halindeki iki inatçı sürücü yol verme kavgasına tutuştu. E-5'ten aynı anda yan yola girmek isteyen iki sürücünün yol kavgasını görenler gözlerine inanamadı.

Sabırsız sürücüler, birbirlerini beklemeyince iki araç, bariyerlere sıkıştı.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

İlginç kaza, o sırada yoldan geçen diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Sürücülerin kendi imkanlarıyla sıkıştıkları yerden çıktığı araçlarda hasar meydana geldiği öğrenildi.