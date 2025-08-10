Yola çıkacak sürücüler dikkat! İşte kara yollarında yapılan çalışmalar ve kapalı yollar (10 Ağustos 2025)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nun bazı kesimlerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle Kumkısık Kavşağı'ndan otoyola katılıma izin verilmezken Aydın istikametinden gelen araçlar güzergahtan çıkış yapabiliyor. Bu kesimde trafik akışı Denizli istikametinde iki yönlü sağlanıyor.

O-2 TEM Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü, Ankara yönünde genleşme derzi onarım çalışmaları yapılacak, trafik akışı sağ şeritten kontrollü sürdürülecek.

Kara yollarında çalışma yapılan yollar duyuruldu! Sürücülere uyarı: Yavaş gidilmeli (8 Ağustos 2025)

Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti 1-4. kilometrelerindeki Buğralar Köprüsü'nde tabliye ve üstyapı onarımı çalışmaları nedeniyle 4 Kasım'a kadar Ankara İstikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, İstanbul istikametinden çift yönlü ve kontrollü devam edecek.

TAG Otoyolu Gaziantep-Adana istikameti Misis-Adana Doğu kavşaklarında üstyapı bakım onarım çalışmaları dolayısıyla araç trafiğine kapatılırken trafik akışı, Adana-Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Batı Kavşağı-Savaştepe Kavşağı ile 19-27. kilometrelerinde önce İzmir sonra İstanbul istikametinde derz bakım-onarım çalışması yapılacak. Söz konusu iş kapsamında trafik akışı karşı yönden gidiş-geliş olarak sağlanacak.

Sinop-Samsun yolunun 54-61. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım, Samsun istikametinde bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü sürdürülüyor.

Doğankent-Kürtün-Torul yolunun 4-35. kilometrelerindeki Günyüzü 2, Günyüzü 1, Elceğiz, Taşlıca, Özkürtün ve Kirazlık tünellerinde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması dolayısıyla 15 Ağustos'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Keçiborlu-Burdur-Antalya yolunun 2-3. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Ilgaz-Korgun-Çankırı yolunun 26-41. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.