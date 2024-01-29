Yola çıkanlar aman dikkat! Kuzey Marmara Otoyolu kara teslim

Hava sıcaklığının 2 derece olarak ölçüldüğü Kuzey Marmara Otoyolu Körfez Sevindikli mevkisinde kar yağışı etkisini gösteriyor.
Kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamaların meydana geldiği yolda, sürücüler dikkat ederek ilerliyor.
Otoyolda hazır vaziyette bekleyen Karayolları ekipleri ise karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.
Diğer yandan, ilin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde aralıklarla başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini iyice artırdı.
Belediyelerce oluşturulan karla mücadele ekiplerinin, Kocaeli’nin yüksel kesimlerinde tuzlama ve kar küreme çalışmalarını yürüttüğü belirtildi.
Sürücülere, yağış ve buzlanmaya karşı daha dikkatli olmaları konusunda sık sık uyarı yapılıyor.