Yola çıkanlar aman dikkat! Kuzey Marmara Otoyolu kara teslim

Kaynak: İHA
Yola çıkanlar aman dikkat! Kuzey Marmara Otoyolu kara teslim
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde kar yağışı şiddetini gösteriyor. Kar yağışı nedeniyle sürücüler dikkatle seyrediyor.

Hava sıcaklığının 2 derece olarak ölçüldüğü Kuzey Marmara Otoyolu Körfez Sevindikli mevkisinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

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Kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamaların meydana geldiği yolda, sürücüler dikkat ederek ilerliyor.

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Otoyolda hazır vaziyette bekleyen Karayolları ekipleri ise karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

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Diğer yandan, ilin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde aralıklarla başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini iyice artırdı.

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Belediyelerce oluşturulan karla mücadele ekiplerinin, Kocaeli’nin yüksel kesimlerinde tuzlama ve kar küreme çalışmalarını yürüttüğü belirtildi.

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Sürücülere, yağış ve buzlanmaya karşı daha dikkatli olmaları konusunda sık sık uyarı yapılıyor.

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