Yolcu otobüsünde bir şahsın üzerinde 3 kilo 'külçe altın' ele geçirildi

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Amasya- Samsun yolu Mobilyacılar Sitesi mevkisinde şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı.
PİYASA DEĞERİ TOPLAM 6 MİLYON 600 BİN TL OLAN 3 KİLO ALTIN ELE GEÇİRİLDİ
Yolculardan Barış D. İsimli şahsın üzerinde zula şeklinde piyasa değeri toplam 6 milyon 600 bin TL olan 12 parça halinde 3 kilo külçe altın ele geçirildi. Barış D., olay yerinde gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Barış D., çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.