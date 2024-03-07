Yolcu otobüsünde bir şahsın üzerinde 3 kilo 'külçe altın' ele geçirildi

Kaynak: DHA
Yolcu otobüsünde bir şahsın üzerinde 3 kilo 'külçe altın' ele geçirildi
Amasya’da polisin durdurduğu yolcu otobüsünde, piyasa değeri 6 milyon 600 bin TL olan 12 parça halinde 3 kilogram külçe altın ele geçirildi.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Amasya- Samsun yolu Mobilyacılar Sitesi mevkisinde şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı.

amasyada-otobuste-yolcunun-uzerinde-3-22903.jpg

PİYASA DEĞERİ TOPLAM 6 MİLYON 600 BİN TL OLAN 3 KİLO ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Yolculardan Barış D. İsimli şahsın üzerinde zula şeklinde piyasa değeri toplam 6 milyon 600 bin TL olan 12 parça halinde 3 kilo külçe altın ele geçirildi. Barış D., olay yerinde gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Barış D., çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Son Haberler
Antalya'da yabancıların evlerine çöken çeteye operasyon. Detaylar yok artık dedirtti Gündem
Antalya'da yabancıların evlerine çöken çeteye operasyon. Detaylar yok artık dedirtti
ABD İsrail'e el altından en az 100 kere silah sattı. Dünya gündemine bomba gibi düşen iddia Gündem
ABD İsrail'e el altından en az 100 kere silah sattı. Dünya gündemine bomba gibi düşen iddia
İlkin Aydın nefes kesti. Bu kadar da olmaz ki. Herkes Galatasaray'ın milli voleybolcusunu konuşuyor Spor
İlkin Aydın nefes kesti. Bu kadar da olmaz ki. Herkes Galatasaray'ın milli voleybolcusunu konuşuyor
Kılıçdaroğlu Erdoğan Bayraktar'a hakaretten yargılanıyor. Erdoğan Bayraktar cephesinden sürpriz hamle Gündem
Kılıçdaroğlu Erdoğan Bayraktar'a hakaretten yargılanıyor. Erdoğan Bayraktar cephesinden sürpriz hamle
Yediği dayağı hazmedemeği için öldürmüş Gündem
Yediği dayağı hazmedemeği için öldürmüş
Amasya'da kaçak altın operasyonu ‘3 kilo külçe altın ele geçirildi’ Gündem
Amasya'da kaçak altın operasyonu ‘3 kilo külçe altın ele geçirildi’
Bayan Bacak sonunda isyan etti. Fotoğraflarını satışa çıkarmıştı Gündem
Bayan Bacak sonunda isyan etti. Fotoğraflarını satışa çıkarmıştı