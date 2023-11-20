Yolcular Batman yerine Amsterdam uçağına bindirildi. Esenboğa'da görülmemiş olay

Ankara Esenboğa Havalimanında görülmemiş olay. Batman'a gidecek olan yolcular yetkililer tarafından yanlışlıkla Amsterdam uçağına bindirildi. Durumun fark edilmesi üzerine uçakta anons yapıldı ve Batman'a gidecek yolcular uçaktan indirildi

KAYNAK: DHA
Yolcular Batman yerine Amsterdam uçağına bindirildi. Esenboğa'da görülmemiş olay

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda 16 Kasım Perşembe Günü meydana gelen olayda, Ankara'dan Batman'a gidecek olan yolcular kontrollerin ardından uçağa götürülmek üzere Ring aracına bindirildi.

Aracı kullanan yer hizmeti görevlisi yolcuları yanlışlıkla SunExpress Havayolları'nın Ankara-Amsterdam seferi yapacak uçağın bulunduğu park alanına bıraktı.

Yolcular uçağa bindikten bir süre sonra hata fark edildi ve uçakta anons yapılarak Batman'a gidecek yolcuların uçaktan inmesi istendi. Yolcular uçaktan indirildi.

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Yer hizmetleri personelinin hatası nedeniyle hem Ankara-Batman hem de Ankara-Amsterdam seferi gecikmeli olarak gerçekleşti. O anları bir yolcu sosyal medya hesabından paylaştı.

Konuyla ilgili olarak SunExpress Havayolları tarafından yapılan açıklamada, 16 kasım'da meydana gelen olayda, durumun fark edilmesi üzerine 4 yolcunun uçaktan indirilerek kendi seferine yönlendirildiğini belirtildi. Havayolu şirketi, gerekli güvenlik uygulamalarının tamamlanmasının ardından Ankara-Amsterdam seferinin 15 dakika gecikmeli olarak gerçekleştirildiğini açıkladı.

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