Yolcularla tartışan otobüs şoföründen şaşırtan hareket

Antalya’da yolcular ile tartışan bir özel halk otobüs şoförü, otobüsü cadde üzerine park ederek gitti. Yaşananlar karşısında yolcular şok yaşarken, şoförün işi bıraktığı öğrenildi.

Yolcularla tartışan otobüs şoföründen şaşırtan hareket

(İHA) Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Varsak-Sarısu hattında çalışan 07 AU 0441 özel halk otobüsünün şoförü R.K., yolcular ile tartıştı.

aw887646-01.jpg

Tartışmanın büyümesi üzerine şoför, cadde üzerinde otobüsü durakta park ederek araçtan inip yürüyerek uzaklaştı.

Yaşadıkları karşısında büyük şok yaşayan yolcular ise olup bitene bir anlama veremeden şoförün gidişini izledi.

aw887646-02.jpg

Bazı yolcuların ise gidecekleri yere geç kaldıklarını belirterek yaşananlara tepki gösterdi. Şoförün ise işi bıraktığı ve bir daha otobüse dönmediği öğrenildi.

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
İmamoğlu'na taşlı saldırıda gözaltına alınan uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı Siyaset
İmamoğlu'na taşlı saldırıda gözaltına alınan uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı
Fethiye Körfezi 3.9 büyüklüğünde deprem Güncel
Fethiye Körfezi 3.9 büyüklüğünde deprem
İmran Han'ın tutuklanmasını protesto eden bir Pakistanlı öldü Dünya
İmran Han'ın tutuklanmasını protesto eden bir Pakistanlı öldü
Dünyaca ünlü gazeteden çarpıcı 14 Mayıs analizi: Hangi ülkelerin gözü kulağı Türkiye'de? Siyaset
Dünyaca ünlü gazeteden çarpıcı 14 Mayıs analizi: Hangi ülkelerin gözü kulağı Türkiye'de?
Borsa günü düşüşle kapattı Ekonomi
Borsa günü düşüşle kapattı
Vakıfbank sezonu üçüncü sırada tamamladı Spor
Vakıfbank sezonu üçüncü sırada tamamladı
Diyarbakır'da iki bölge ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi Güncel
Diyarbakır'da iki bölge ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi