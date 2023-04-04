Yolda bulduğu düzenek patladı, bacağından yaralandı

Olay, Mahmudiye Mahallesi Bedre Deresi kenarında meydana geldi. İbrahim B.(23), dere kenarında yürürken yol kenarında patlayıcı benzeri bir düzenek buldu.
Düzenek incelenirken patladı ve saçmalar sağ bacağına isabet etti.
Yaralı genç, akrabasını arayarak yardım istedi.
Olay yerine gelen akrabası tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan genç, tedavi altına alındı.
Polis, patlayıcı benzeri düzeneği kimin bıraktığını tespit etmek için çalışma başlattı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.