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Yolda bulduğu düzenek patladı, bacağından yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir genç, yolda bulduğu patlayıcı benzeri bir düzenek patladıktan sonra bacağından yaralandı.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 21:12
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Yolda bulduğu düzenek patladı, bacağından yaralandı

Yolda bulduğu düzenek patladı, bacağından yaralandı
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Olay, Mahmudiye Mahallesi Bedre Deresi kenarında meydana geldi. İbrahim B.(23), dere kenarında yürürken yol kenarında patlayıcı benzeri bir düzenek buldu.

Düzenek incelenirken patladı ve saçmalar sağ bacağına isabet etti.

Yaralı genç, akrabasını arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen akrabası tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan genç, tedavi altına alındı.

Polis, patlayıcı benzeri düzeneği kimin bıraktığını tespit etmek için çalışma başlattı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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