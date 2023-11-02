Yolda yürürken hayatının şokunu yaşadı. Son anda kurtuldu

Karaman’ın Ermenek ilçesinde 2 genç, freni boşalarak hareket eden otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Otomobilin çarptığı gençlerden birisi hafif şekilde yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü akşam saatlerinde ilçenin Değirmenlik Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sahibi tarafından çalışır vaziyette yol kenarına park edilen otomobil bir anda el freninin boşalması üzerine hareket etti. Durumu fark eden araç sahibi otomobili durdurmak için arkasından koştu. Yokuş aşağı yolda otomobilin hızla arkalarından üzerlerine geldiğini son anda fark eden 2 genç ise kaçmaya çalışsa da araç birine çarparak kaldırıma fırlattı. Otomobil ise kaldırıma çıkarak durdu. Olayda alnında hafif sıyrıklar oluşan genç, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Ermenek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

“ARKADAŞIN VERİLMİŞ SADAKASI VARMIŞ”

Kazayı duyar duymaz yardıma koşan esnaf Ali Erbil, “Olay anında iş yerindeydim. Dışarıdan bir çocuğun canlı canlı kaza gördüm demesi üzerine hemen dışarıya çıktım. Otomobilin bir çocuğa çarptığını öğrenince yanına gittik. Çok şükür ki çocukta bir şey yoktu. Sadece alnında sıyrık vardı. Ambulansa haber verdik ve çocuğu tedavisi yapılmak üzere hastaneye götürdüler. Arkadaşın da verilmiş sadakası varmış. Yandan değil de önden çarpsaymış çocuğu kesin altına alırdı“ diye konuştu.