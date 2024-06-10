Temassız kart soygunu böyle yapılıyor

Sosyal medyada gündem olan bir videoda iki temassız kart hırsızının vatandaşı nasıl dolandırdığını gözler önüne seriyor.

Derin dekolteli iki kadının kalabalığın ortasında vatandaşların dikkatini dağıtarak ellerindeki POS cihazlarıyla vatandaşın temassız kartından para çektiği kamera görüntülerine yansıyor.

Adres sorar gibi ya da bir şey anlatır gibi yaklaşan kadının arkadaşı da vatandaşın arkasından dolanarak cüzdanına doğru POS cihazını temassız işlem için yaklaştırıyor.

Para çekme işlemi saniyeler içinde tamamlanırken vatandaş ne olup bittiğini anlamadan dolandırıcılar gözden kayboluyor ve yeni hedeflerine doğru harekete geçiyor.

TEMASSIZ DOLANDIRICILIK HER YERDE!

Dolandırıcılar, teknolojinin sunduğu her imkandan faydalanarak yeni yöntemler geliştirmeye devam ediyor.

Son dönemde, kalabalık ortamlarda ya da toplu taşıma araçlarında POS cihazlarıyla dolaşan dolandırıcılar, cüzdanında temassız kredi kartı taşıyan kişilerin hesaplarından saniyeler içinde para çekebiliyor.

Temassız kredi kartlarının POS cihazına temas etmesi gerekmiyor, bu da dolandırıcılara fırsat tanıyor.

TEMASSIZ DOLANDIRICILIKTAN NASIL KORUNULUR?

Toplu taşıma araçlarında veya kalabalık alanlarda dikkatli olmak önem taşıyor. Yanınıza yaklaşan veya size adres soran kişiler bile dolandırıcılık riskini artırabiliyor.

Dolandırıcılar, telefon veya POS cihazlarına entegre ettikleri sistemle, yaklaştıkları kişilerin kredi kartı bilgilerini kopyalayarak, hesaplarından habersiz para aktarımı yapabiliyor.

Bu tür dolandırıcılıklara karşı bazı önlemler almak mümkün:

Alüminyum folyo veya özel kart koruma cüzdanları kullanmak, NFC sinyallerinin dışarı yayılmasını engelleyerek, kartınızdan para çekilmesini önler.

Kalabalık yerlerde veya toplu taşıma araçlarında cüzdanınızın yerini sürekli kontrol edin.

Bu, olası bir dolandırıcılık durumunda zararınızı minimize eder.

NFC dolandırıcılığına karşı daha fazla koruma sağlamak için kartlarınızı üst üste koymayın.

Temassız ödeme yapmayacaksanız, bankanızla iletişime geçerek bu özelliği kapatabilirsiniz.

Bu önlemler, dolandırıcılara karşı koruma sağlamanıza yardımcı olabilir ve finansal güvenliğinizi artırabilir.