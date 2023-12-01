Yoldan çıkan otomobil takla attı.2 yaralı

Samsun'un Alaçam ilçesinde yoldan çıkan bir sürücünün otomobili takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı

KAYNAK: İHA
Yoldan çıkan otomobil takla attı.2 yaralı

Takla atan otomobilde 32 yaşındaki Yusuf Eren Okur ve 23 yaşındaki Merve Nur Okur yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Bafra Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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