Yoldaş Ali Babacan Komünist Manifesto’dan alıntı yaptı

Kaynak: Odatv
Yoldaş Ali Babacan Komünist Manifesto’dan alıntı yaptı
Katıldığı programda, partisinin kullandığı sloganların taklit edildiğini öne süren Ali Babacan’a, 28 Şubat’ta söylediği "Türkiye’de şu anda bir hayalet dolaşıyor. 28 Şubat hayaleti" ifadelerinin Komünist Manifesto'dan alıntı olduğu hatırlatıldı. Babacan, bu durum üzerine zor anlar yaşadı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün akşam Cadde TV’de katıldığı “Lider Özel" programında, kendisine yöneltilen bir soru karşısında zor anlar yaşadı.

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Parti sloganlarının sürekli taklit edildiğini ileri süren Ali Babacan, yeni sloganlarının "Alem buysa DEVA sensin" olduğunu, içinde "Deva" sözcüğü geçtiği için taklit edilemeyeceğini iletti ve "Umarız ki bu da taklit edilmez artık" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Gazeteci Devrim Özkan, Ali Babacan'a 28 Şubat'ta kullandığı "Türkiye’de şu anda bir hayalet dolaşıyor. 28 Şubat hayaleti" sözlerini anımsatarak "Bir hayalet dolaşıyor" cümlesinin Karl Marx'ın Komünist Manifesto'sunun ilk sözleri olduğunu söyledi.

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