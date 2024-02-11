Yolu açmak için giden iş makinesi 5 metrelik karda kayboldu

Kaynak: İHA
Yolu açmak için giden iş makinesi 5 metrelik karda kayboldu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 5 metreyi aşan karda yapılan çalışmalar sırasında yolları açmaya giden iş makineleri karın yüksekliğinden dolayı yer yer gözlerden kayboldu


Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, İran sınırında bulunan Esendere beldesindeki Tuğ Tepe Üs Bölgesi yolundan yol açma çalışmalarını başlattı.

Kardan oluşan tüneller ve 5 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör de kullandı hatta bazı zamanlarda iş makineleri gözlerden dahi kayboldu.

Günlerdir süren çalışmanın devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, soğuk havalara rağmen Yüksekova’nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.
Tünelleri andıran yolda iş makinesinin adeta kaybolması görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

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