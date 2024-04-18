Yolun karşısına geçerken ezilmekten son anda kurtuldu

Kaynak: İHA
Yolun karşısına geçerken ezilmekten son anda kurtuldu
Çankırı’da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya hızla gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil sürücüsü yaya geçidini fark etmedi. Bu sırada yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen yayaları son anda gören sürücü ani fren yaparak durabildi. Karşıya geçmek isteyen bir vatandaş ise aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaşın yaya geçidinden karşıya geçmek isterken aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu ve ani fren yapan araca arkasındaki otomobilin çarptığı görünüyor.

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