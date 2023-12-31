Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan yaşlı adam müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Kaynak: İHA
Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan yaşlı adam müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Gaziantep'te yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce savruldu. Yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi Özdemirbey Caddesi'nde iddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen 74 yaşındaki Mehmet Koçak, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu metrelerce savruldu.

Kazada ağır yaralanan Mehmet Koçak, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin sonrası yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırdı

Yaşlı adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Mehmet Koçak'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza sonrası panik yaptığı için kaçtığı belirtilen otomobil sürücüsü polis ekiplerine teslim oldu.

Olayla ilgili soruştura sürüyor.

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