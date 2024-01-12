Karşıdan karşıya geçerken canından oldu

Kaza saat 17.30 sılarında Akhan Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. İş görüşmesinden dönen Mahperi Çelik'e karşıdan karşıya geçerken Ayhan Ölmez’in yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Çelik, yola fırladı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekibi, Çelik’in olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptıktan sonra Çelik’in cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Otomobil sürücüsü Ölmez, gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.