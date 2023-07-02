Yolun ortasında duran çöp kovası vatandaşları hayrete düşürdü

Tekirdağ'da yolun ortasına gelişigüzel bırakılan çöp konteyneri görenleri hayrete düşürdü.

Yolun ortasında duran çöp kovası vatandaşları hayrete düşürdü

İHA’nın haberine göre, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde şehrin en işlek caddesine gelişigüzel bırakılan çöp konteyneri görenleri hayrete düşürdü. Çerkezköy Belediyesinin şehrin muhtelif noktalarına koyduğu çöp konteynerlerinin, çöpler alındıktan sonra gelişigüzel bir şekilde bırakılması, vatandaşları hayrete düşürdü. Yol kenarlarında, araçların park edebilecekleri noktalarda ve otobüs duraklarının hemen yanına rastgele bir şekilde bırakılan konteynerler, kimi zaman kazaya davetiye çıkartırken kimi zamanda yaydığı kokular sebebiyle vatandaşları rahatsız ediyor.

Vatandaşlar, durumu Çerkezköy Belediyesine bildirdiklerini ve çöp konteynerlerinin daha modern getirilmesi ve kalıcı bir noktada bulundurulması gerektiğini ifade etti.

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