Yönetim Kurulu Üyeliği Mentorluk ve Geliştirme Programı Sonbahar’23 Dönemi tamamlandı

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Yönetim Kurulu Üyeliği Mentorluk ve Geliştirme Programı Sonbahar’23 Dönemi tamamlandı
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD)’nin, MY Executive iş birliği ve Galatasaray Üniversitesi iş birliğinde yapılan mentorluk ve gelişme programının sonbahar dönemi sona erdi.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), MY Executive iş birliği ve Galatasaray Üniversitesi desteğiyle gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Üyeliği Mentorluk ve Geliştirme Programı'nın Sonbahar’23 Dönemi'nin 2. Simülasyonu ve Kapanış Töreni, 17 Ocak'ta Galatasaray Üniversitesi'nde gerçekleşti.

Program, 16 hafta süresince eğitim, tecrübe paylaşımı webinarları, mentor-menti görüşmeleri ve yönetim kurulu simülasyonlarını içerdi. Programın mentorları arasında iş dünyasının deneyimli isimleri bulunuyor.

TKYD Danışma Konseyi Üyesi Tayfun Bayazıt, kapanış töreninde yaptığı konuşmada, programın beşinci döneminin başarıyla tamamlandığını vurgulayarak, yönetim kurullarının etkili ve verimli çalışması için önemli noktalara odaklandıklarını belirtti. Bayazıt, kurumsal yönetimin sürdürülebilir büyümenin anahtarı olduğunu ve TKYD olarak bu konuda destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

MY Executive Kurucu Ortağı Müge Yalçın ise konuşmasında, iş dünyasındaki dönüşümün şirketleri etkilediğini ve bu nedenle doğru oluşturulmuş güçlü yönetim kurullarının kritik önem taşıdığını vurguladı. Programın bu anlayışla güçlü yönetim kurulları oluşturmayı hedeflediğini belirtti.

Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı olan Prof. Dr. Aylin Ataay Saybaşılı ise, kurumsal yönetimin şirketlerin sürdürülebilir başarısı için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, üniversite olarak bu alandaki faaliyetlere verdikleri destekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Programın katılımcılarına sertifikalarının verildiği mezuniyet töreninde, iş dünyasının önde gelen isimleri de programa mentorluk yaparak katkı sağladı

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