Yönetmen çok ünlü bir isim. İşte Aslı Enver’in kızıyla ilk filmi

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Yönetmen çok ünlü bir isim. İşte Aslı Enver’in kızıyla ilk filmi
Oyuncu Aslı Enver, Instagram’da kızı Elay ile çektikleri ilk filmi yayınladı...

"Kavak Yelleri" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerle hafızalara kazınan güzel oyuncu Aslı Enver, kızı Elay ile yeni bir paylaşımını Instagram’daki takipçilerinin beğenisine sundu. Eşi Berkin Gökbudak’ın çektiği video görüntüsünde ‘Directed by Robert B. Weide’ (Yönetmen Robert B. Weide) yazılıydı.

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Baba Gökbudak’ın kendi çektiği kısa videoya Hollywood’un ünlü yönetmen ve senaristi Weide’nin adını yazması videoyu izleyenlerin yüzünde bir tebessüm yarattı. Görüntüleri izleyenler Elay için, "Annesinin kopyası" yorumunu yaptı.

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12 Kasım'da sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan oyuncu Aslı Enver,
4 Temmuz'da da kızı Elay'ı dünyaya getirmişti.

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