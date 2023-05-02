Yönetmen Duygu Sağıroğlu son yolculuğuna uğurlandı

'Bitmeyen Yol', 'Ben Öldükçe Yaşarım', 'Aslan Arkadaşım', 'Vatan ve Namık Kemal' ve 'Üç Arkadaş' gibi filmlerin yönetmeni Duygu Sağıroğlu, ebediyete uğurlandı. 90 yaşında hayatını kaybeden Sağıroğlu, Levent Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yönetmen Duygu Sağıroğlu son yolculuğuna uğurlandı

İlk filmi Bitmeyen Yol'u 1966 yılında çeken Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Duygu Sağıroğlu son yolculuğuna uğurlandı. Beşiktaş Levent Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Sağıroğlu’nun ailesi taziyeleri kabul etti.

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Cenaze törenine; Salih Kalyon, Haldun Dormen, Halil Ergün ve Duygu Sağıroğlu’nun sevenleri katıldı.

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Öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Duygu Sağıroğlu, defnedilmek üzere Feriköy Mezarlığı’na götürüldü.

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"ÇOK DEĞERLİ BİR ADAMDI, ONU ÇOK ARIYORUM"

Haldun Dormen, "Duygu benim için çok önemli bir insandır çünkü biz ilk çalışmalarımızı ben Amerika’dan döndüğüm zaman onunla birlikte yaptık. Hatta Cep Tiyatrosu’nu beraber kurduk. Benim için Cep Tiyatrosu çok önemlidir. Sanat hayatımın en önemli yeri diyebilirim. Çok değerli bir adamdı" dedi.

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"TÜRK SİNEMASINA YÜZLERCE TALEBE YETİŞTİRDİ"

Birlikte çalıştıklarını ifade eden oyuncu Salih Kalyon, "Duygu Sağıroğlu arkasından o kadar çok söylenecek şey var ki. Tiyatro babası, sinema da dekor deyince o akla gelir. Ne söylenebilir ki; duygu dolu anılar bırakarak, aramızdan ayrıldı. Çok değerli bir abimizdi, Türk sinemasına yüzlerce talebe yetiştirdi. Çok büyük emekleri oldu. Uğurlar olsun" diye konuştu. (DHA)

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