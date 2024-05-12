Emre Belözoğlu kendini tuttu

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Emre Belözoğlu kendini tuttu
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Hatay mağlubiyeti sonrası "Yediremediğim şeyler var ama bunları konuşmanın zamanı değil" dedi.

Süper Lig’in 36. hafta mücadelesinde Ankaragücü, deplasmanda Atakaş Hatayspor’a 2-1’lik skorla yenilerek hayal kırıklığı yaşadı.

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Mersin Stadı’nda gerçekleşen maçın ardından yaptığı açıklamada, kalan iki haftada alınacak 6 puan için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Hatayspor’un galibiyetini kutlayan Belözoğlu, takımının önündeki 6 puanlık hedefe odaklandığını ifade etti. Belözoğlu, "Yöneticisinden, futbolcusundan, teknik ekibe kadar herkesin burada çok ciddi sorumlulukları var. Burada aslında en masum olan taraf yine taraftarlar. Ellerinden geldiğince buraya geldiler, bizi sonuna kadar desteklediler. Ümit ediyorum bunu Ankaragücü'ne yaşatmayız. Futbolun içinde ne yazık ki bunlar var ama yediremediğim çok fazla şey de var. Bunları konuşmanın şu an zamanı değil." ifadesini kullandı.

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