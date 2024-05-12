Dünya genelinde görülen kuzey ışıkları dünya dışından nasıl görünüyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Dünya genelinde görülen kuzey ışıkları dünya dışından nasıl görünüyor?
Son günlerde gerçekleşen güneş patlaması, dünyanın birçok yerinde aurora, yani kuzey ışıkları oluşumuna neden oldu. Uluslararası Uzay İstasyonu tarafından kaydedilen aurora görüntüleri, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Doğa olaylarının yarattığı bu büyüleyici manzaralar, görenleri adeta büyüledi

Geçtiğimiz günlerde güneşte meydana gelen bir patlama, dünyanın manyetik alanıyla etkileşime girerek kuzey ışıkları ya da aurora oluşumuna yol açtı. Bu doğa olayı, özellikle kuzey enlemlerinde, yani Kuzey Kutbu'nun yakınlarında gözlemlendi. Ancak nadir durumlarda güney enlemlerinde de, yani Güney Kutbu'nun yakınlarında aurora görülebilmektedir.

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Aurora, yeryüzündeki gözlemciler için eşsiz bir görsel şölen sunar. Renkli ışıkların dansı olarak da bilinen bu doğa olayı, genellikle yeşil, mor, pembe ve mavi tonlarında görülür. Auroranın oluşması, güneşten gelen yüklü parçacıkların dünyanın manyetik alanıyla etkileşime girmesi sonucu gerçekleşir.

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), bu olayı uzaydan izleyerek benzersiz görüntüler elde etti. ISS tarafından kaydedilen aurora görüntüleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Doğa olaylarının insanlara sunduğu bu büyüleyici manzaralar, gözlemcilerde hayranlık uyandırdı."

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