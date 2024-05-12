Konyaspor Samsunspor'un kimyasını 38 dakikada bozdu

Bir önceki yazımda “Konyaspor’un kader anı” demiştim…

Bu maç öyle bir maç oldu…

Başkan Yüksel Yıldırım ve Teknik Direktör Gisdol ile Samsunspor’un makus talihi değişti…

Özellikle de Alman Gisdol ile…

Sezona Hüseyin Eroğlu ile başlayan, ancak 11 yıl aradan sonra çıktığı Süper Lig’in ilk 5 maçında 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Samsunspor’da işler yolunda gitmeyince, radikal bir kararla takımı şampiyonluğa taşıyan teknik adamla yollar ayrıldı…

Sonrasında ise Alman Gisdol’u buldular…

8. haftada oynanan Başakşehir maçında Samsunspor’un başında sahaya çıkan Gisdol’la birlikte, kırmızı-beyazlı ekibin makus talihi de değişmeye başladı…

Futbol ailesinin “kesin düşer” dediği Samsunspor, 42 puanla ve oldukça rahatlamış bir şekilde Konyaspor karşısına çıktı…

Gisdol, kendine has bir futbol kültürünü Samsunspor’a yansıtarak, oyuncular ise hayatlarını ortaya koyarak, 11 yıl aradan sonra geldikleri ligde hatırı sayılır bir başarıya imza attılar…

Daha açık ve net konuşmak gerekirse, Gisdol şapkadan tavşan çıkartarak, “kesin düşer” denilen Samsunspor’u yukarılara tırmandırdı…

Samsunlular, bu rahatlık, bu özgüven ve arkalarında dağ gibi duran Yüksel Yıldırım gibi bir başkanla Konyaspor karşısına çıktılar.

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Konyaspor ise tarihinde yaşamadığı, tarihinde görmediği kötü bir sezona, kibirli, egoist, “davet etmeselerdi ne işim vardı Konyaspor’da” diyen Fatih Özgökçen’le başlamanın faturasını en ağır şekilde ödedi ve ödemeye de devam ediyor…

Hem de Samsunspor maçını kazanmasına rağmen…

Bu bir realite!

Geçen hafta şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan yeşil-beyazlılar, ligde kalma umutlarını biraz daha artırarak, biraz daha özgüvenle Samsunspor maçına çıktılar…

Omeroviç’ten bayrağı teslim alan Ali Çamdalı, Fenerbahçe’ye karşı 5’li savunma ile mücadele etti…

Doğruyu konuşmak gerekirse, biraz şans, biraz mücadele, biraz ayakta kalarak ve daha çok Fenerbahçeli oyuncuların beceriksizlikleri nedeniyle, gol yemeden maçı tamamladı temsilcimiz…

Özetlersem; 0-0’lık beraberlik Konyaspor’a yararken, Fenerbahçe’yi derinden yaraladı!

Konyaspor bu karşılaşmaya kalede Jakub Slowik, savunmada Uğurcan Yazgılı, Adil Demirbağ, Teenage Hadebe, Guilherme Sitya, öndeki ikili de Soner Dikmen ve Steven Nzonzi, orta sahada ise Alassane Ndao, Oğulcan Ülgün ve Valın Etemi ile çıkarken, en uçta ise Sokol Cikalleshi’ye forma verdi Ali Çamdalı…

Konyaspor 4-2-3-1 sistemi ile sahada yer aldı…

Ali Çamdalı, Romen Cicaldau ile Senagalli Junior Sambou’yu Samsunspor maçı kadrosuna almadı…

Bu iki oyuncu sakat ve cezalı değil, ama hem kafa olarak, hem de fiziksel olarak yorgun olabilirler.

MAÇA GELİNCE

Yaklaşık 15 bin futbolseverin izlediği karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takımda açık, ama kontrollü bir oyunu tercih etti…

Karşılaşmanın ilk ciddi tehlikesi Konyaspor’dan geldi…

4. dakikada Sokol’un sert şutunu kaleci Okan kornere attı ve Konyaspor’un ilk dakikalarda öne geçmesine izin vermedi…

Evsahibi takım pozisyon üretmekte zorlanırken, Samsunspor özellikle en öndeki oyuncusu Marius ile Konyaspor kalesini ciddi anlamda tehdit etti…

Konyaspor 20’de Sokol’la bir kez daha yokladı, sonuç alamadı, ama 21. Dakikada Ndao’nun ortaladığı topa Nzonzi nefis vurdu ve yeşil-beyazlılar 1-0 öne geçtiler…

Seyirci desteğini de arkasına alan Konyaspor, özellikle kanatlardan gelen toplarla Samsunspor’a sıkıntılı dakikalar yaşattı…

Samsunlular ise savunmalarını da öne çıkararak eşitliği sağlamak için biraz daha etkili pozisyonlar buldular…

Ancak oyundan düşmeyen ve rakibin dengesini bozan Konyaspor, 28. Dakikada Guilherme ile skoru 2-0’a getirdi…

Karşılaşmanın ilk yarısında deyim yerindeyse inanılmaz bir Konyaspor vardı sahada…

Guilherme’nin golünden sonra da Samsunspor’un kimyasını bozan yeşil-beyazlılar, 38’de Guilherme’nin korner atışında Sokol’un kafasıyla 3-0’ı gördüler…

Karşılaşmanın ilk yarısında Konyaspor içeriye 3 puanla ve 3 golle girdi.

İKİNCİ YARI

Samsunspor teknik direktöre Gisdol, ikinci 45’e Fofana hamlesiyle başladı…

İkinci yarının ilk 10 dakikasında Samsunspor biraz daha önde oynarken, Konyaspor ise daha dikkatli ve daha temkinli bir futbol aklıyla, hem de organize paslarla rakip kaleye gitti…

Samsunspor’da Fofana, Konyaspor’da Ndao rakip kalelere daha sık giden oyuncular olurlarken, yeşil-beyazlı ekibin sol arkasını kontrol eden Guilherme mükemmele yakın oyunuyla hem tribünleri hem de arkadaşlarını ateşleyen oyuncu olarak ön plana çıktı…

Ali Çamdalı’dan, 72’de Etemi ve Hadebe’yi kenara alarak, Prip ve Damjanoviç’i sahaya sürdü…

Skor olarak önemli bir avantajı elinde tutan Konyaspor, zaman zaman uzun toplarla ve kenarlardan gelerek dördüncü golü aradı, ancak Samsunlular buna izin vermedi…

Konyaspor, bu galibiyetle puanını 40’a çıkarırken, Samsunspor 42’de kaldı…

Konyaspor, Hatayspor, Pendikspor ve Gaziantepspor’un galibiyetiyle, Karagümrük, Ankaragücü ve Kayserispor’un yenilgileri ile alt taraf biraz daha karıştı.