Yorgun merminin uykuda yakaladı

Kaynak: İHA
Yorgun merminin uykuda yakaladı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, damda uyuduğu sırada yorgun merminin isabet ettiği adam ağır yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, damda uyuduğu sırada yorgun merminin isabet etmesi sonucu bir adam ağır yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde gerçekleşti. 43 yaşındaki Sever Ataş’a, nereden ateşlendiği belirlenemeyen bir yorgun mermi göğsüne isabet etti.

Yaralanan Ataş, kanlar içerisinde kalırken, yakınlarının ihbarı üzerine ambulansla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ataş, hayati tehlikesi olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde merminin göğsünde takılı kaldığı belirlendi.

Olayla ilgili polis, mermiyi ateşleyen kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Sever Ataş’ın oğlu Mahmut Ataş, babasının yorgun mermi ile yaralandığını belirterek, silahı ateşleyen kişinin yakalanmasını istedi. Rastgele silah sıkılmaması gerektiğini vurgulayan Ataş, havaya açılan mermilerin insanları yaralayabileceğine dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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