Yörükler Söğüt'te buluştu

Başkan Ferhat Durgut, Açılış konuşmasında, 1281 yılında başlayan ve bu yıl 743'üncüsü düzenlenen şenliklerin, Ertuğrul Gazi ve nesline verilen toprakların tarihini yaşattığını belirtti. Durgut, “Bir obadan, cihan devletine ulaşan, bu ruhun ilk başkenti olan Anadolu'nun kalbi Söğüt'te sizleri ağırlamaktan büyük onur duyuyorum. Şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer: Söğüt'ün kuruluş, kurtuluş ve dirilişin adı olduğunu vurguladı. Tuncer, “Osmanlı devleti, adalet ve şefkatle hizmet etti. Bugün Osmanlı torunları olarak burada, onların bıraktığı mirasla bir aradayız” şeklinde konuştu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, “Söğüt, Osmanlı'nın temellerinin atıldığı ve Yörük kültüründen beslenen topraklardır. Yörüklerle birlikte burada olmak, bizler için büyük bir mutluluk kaynağıdır” dedi.

Törenin ardından halk oyunları ve mehteran gösterileri yapıldı. Hükümet Konağı önünden Ertuğrul Gazi Türbesi'ne doğru Jandarma Genel Komutanlığı Mehter Birliği eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşün sonunda, protokol üyeleri Ertuğrul Gazi Türbesi önünde 'Saygı Nöbeti' törenini izleyerek türbede dua ettiler.

Şenliklerin devamında, karakucak güreş müsabakaları, cirit, okçuluk ve atlı okçuluk gösterileriyle program sürdürülecek. Etkinlikler, geçmişten günümüze geleneklerin yaşatıldığı ve kültürel mirasın sergilendiği bir ortam sunuyor.