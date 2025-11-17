Süper Lig'de zirvenin gerisinde kalan Beşiktaş'ta gündem Rafa Silva. Oyuncunun hedeflerden uzaklaşıldığı için takımdan ayrılmak istemesi hem başkan Serdal Adalı'yı hem de teknik direktör Sergen Yalçın'ı zor durumda bıraktı. Portekizli futbolcu dün de ağrıları olduğu gerekçesiyle idmana çıkmadı.

Başkan Serdal Adalı ve Sergen Yalçın, Raa Silva konusunda cumartesi basın toplantısı düzenledi. Oyuncunun menajerlik şirketi Onsoccer ise 21 maddelik açıklamayla oyuncunun Türkiye'de Beşiktaş'tan başka bir takımda forma giymeyeceğini belirterek ayrılık için Silva'nın sözleşmede hak ettiği tüm ücretlerden vazgeçmeye hazır olduğunu vurguladı.

YAMAN ÇELİKİ

Kriz devam ederken Sergen Yalçın'ın televizyonda yorumculuk yaparken söylediği Rafa Silva sözleri ile başkan Serdal Adalı'nın yanında yaptığı açıklamadaki tezat dikkat çekti. BEşiktaş Teknik Direktörü, Serdal Adalı'nın yanında "Başkan bütün takımı Rafa Silva'ya göre kurmuş eski hocayla. Ona göre oyuncular transfer edilmiş. Başka bir oyuna göre oyuncu profilleri alınmış buraya. Benim oynadığım oyuna uygun değil. Ben başka bir şey oynamak istiyorum" dedi.

Ancak Sergen Yalçın'ın yorumculuk yaparken takımın Rafa Silva'ya göre yapılmasını gerektiğini söylediği ortaya çıktı. Sergen Yalçın, televizyonda 32 yaşındaki futbolcu için şunları söylemişti: "Beşiktaş'ta oyunu çözecek işi bitirecek oyuncu yok. Bir tane oyuncu var. O da Rafa Silva. Ona da yazık oluyor. O takımın içinde kayboluyor. Beşiktaş bir oyun formatı kuracaksa tamamen Silva'nın üzerine kurmalı. Yani bütün hücum varyasyonları Silva'nın üzerinde yürümeli. Oyunu ona göre kurgulamalısın. Benim yapmışlığım var. Ben yaparım. Ben nasıl Rachid Ghezzal'i geçiş bölgesinde topla buluşturmayı becerdiysem Silva'yı buluştururum."