Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın, takımın yıldız ismi Rafa Silva için bir basın toplantısı düzenliyor. Adalı, Rafa'nın takımdan ayrılmak istediğini açıklarken, gerekirse kendisini kulübede oturtacaklarını söyledi. Sergen Yalçın da Portekizli oyuncunun menajerinin, kulübü tehdit ettiğini iddia etti.

İşte yapılan açıklamalar;

Serdal Adalı: Rafa Silva Başakşehir maçında 73. dakikada oyundan çıktı. Maçtan birkaç gün sonra menajeri görüşme talep etti ve görüştük. Bir süre sonra da Rafa Silva ile görüştük. Oyundan alınması ile ilgili çözülebilecek bir problem olduğunu düşündük ve epey uğraştık. Rafa ile yaptığım görüşmede 'Kimse ile sorunum yok, futbolu bırakıp emekli olmak istiyorum.' dedi. Bir süre sonra ağız değiştirip '3 başkan, 4 teknik direktör gördüm. Artık başka yere gitmek istiyorum.' dedi. Kimsenin suçlu aramasına gerek yok. Biz oyuncuyu kazanmak için uğraştık. Kendisine maddi borcumuz da yok.

Serdal Adalı: Rafa Silva'ya hep özel davrandık, onu sarıp sarmaladık. Beşiktaşlı biri ve başkan olarak, en iyi oyuncumun ayrılmasını ister miyim? Bu tavırdan sonra devre arasına kadar profesyonel olarak görev yapmasını istedim. Kendisiyle de uzun uzun konuştuk. Ona olan sevgiyi anlattık. Taraftar için devre arasına kadar en iyisini yapmasını söyledim. Rafa devre arasına kadar talebimiz için olumlu adım atmadı. Ocak ayı için çıkış maddesi bellidir. Menajeri '3 milyon euro getirelim, bırakın' gibi komik bir teklif geldi. Burası Beşiktaş, ayrılmak isteyen varsa, şartları Beşiktaş belirler.

Sergen Yalçın: Oyuncu ilk konuşmamızda 'Burada çok mutsuzum, ayrılmak istiyorum.' dedi. İlk günümde daha böyle bir şeyle karşılaşınca 'Eyvah bombayı kucağımızda bulduk' dedim. Arroyo da benzer bir taleple geldi. Rafa'yı rahat ettirmek için konuşmalar yaptık. 1 ay sonra tekrar görüştüm, vücut dili çok düşmüştü çünkü. Maalesef Kasımpaşa maçı haftası artık olay halledilemeyecek duruma geldi.

Artık antrenmanlara ve maçlara çıkmak istemediğini söyledi. Ekibime de Rafa'ya dokunmayın, uyarmayın dedi. Nasıl istiyorsa o şekilde davransın antrenmanlarda dedim. Ancak oyuncu vitesi artırınca başkana durumu anlattım. Bugün için hala kapımız açık Rafa'ya. Bizle iletişimi kapattı tamamen, artık menajeri yoluyla haberler yolluyor. Konu artık benim dışımda. Ben zaten idare edebileceğim kadar ettim. Kimse Beşiktaş camiasından büyük değildir. Bugün varız, yarın yokuz. Ben takımımın ve oyuncularımın menfaatlerini düşünmek zorundayım. Menajeri arayıp şöyle yaparsanız antrenmana çıkarız gibi tehditlerde bulundu. Bunları anlatmak zorunda bırakıyorlar bizi maalesef. Benim gönlüm çok rahat. Hayatımda kimseye tanımadığım toleransı Rafa Silva'ya tanıdım.

Serdal Adalı: Haftalardır bu sıkıntı önümüzde. Camiamız emin olsun elimizden gelmeyen de dahil ne gerekiyorsa yapılmıştır. 'Kriz yönetilemedi" gibi bir eleştiriyi doğru bulmuyorum. Sıkıntının özü Rafa Silva'dadır. Türkiye'ye en fazla Portekizli getiren yöneticiyim, hepsiyle sürekli görüşüyorum. Rafa değişik bir karakter. Biz yapamadıysak, gerisini siz tahmin edin. Suçlu aramaya gerek yok.

Sergen Yalçın: Biz bazı sorunlarla karşılaşacağımıza hazırlıklıydık ama böyle bir sorunu beklemiyorduk. Takımın en iyi oyuncusunun daha birinci günden böyle bir sorunla gelmesini hiç beklemiyorduk. Biz bugüne kadar iyi idare ettik. Biz oyuncuya her türlü rahatlığı sağlıyoruz. Gelsin antrenmana çıksın, bizim için sorun yok. Oyuncunun bize bir saygısızlığı yok. Olsa zaten ben baltayı vurup ipi keserim, sonunu da düşünmem. Oyuncu ben antrenmana çıkmayacağım diyorsa benim yapabileceğim bir şey yok. Benim mobbing uyguladığımı söyleyenler de psikoloğa gitsinler. Mobbing ne ya! Biz oyuncularla beraber yaşıyoruz. Baba oğul gibiyiz. Bazen sever bazen döveriz. Önümüze çok büyük bir sorun gelirse de bunu çözemeyiz ve başkana yönlendiririz. Rafa Silva'yı çıkartalım, kendisine soralım soruları. Keşke buraya gelse o da soruları yanıtlasa.

Serdal Adalı: Kaptanlık da önerdik ama 'hayır' dedi. Türkiye'de hiçbir takıma gidemez. Bana 'Maç stresiyle yaşamak istemiyorum' dedikten sonra menajeri 'Acaba futbol oynamak isterse kulüp ne kadar ister' dedikten sonra iş değişti. Kendisine ‘sen belirle değerini’ dedim, güldü ona. Belirlediğimiz bir rakam var ama onu söylemeyeceğim. Biz gelip antrenmana çıkmasını bekliyoruz.

Sergen Yalçın: Şu an Rafa sorununu en doğru şekilde çözmemiz lazım. Buraya çıkma niyetinde değildim. Çünkü oyuncu ile özel şeyleri anlatıyorum. Ülkedeki futbol gündemi buraya çıkıp bunları anlatmak zorunda kalıyorum. Sosyal medyada sürekli yalan. İnsanları sürekli etkiliyorsunuz ve taraftarı da etkiliyorsunuz. Oyuncu 'Burada antrenman yapmak istemiyorum, oynamak istemiyorum' diyor. Neyi anlamıyorsunuz? Oyuncuya sorun. Oyuncu söylesin. Biz burada çıkıp kendimizi savunuyormuşuz gibi. Benim savunacak hiçbir şeyim yok. Ben bir iş yapacaksam yaparım, sonucu neyse de katlanırım.

Serdal Adalı: Ümraniye'ye ilk geldiğimde Spartak Moskova'dan gelen teklif masada hazır duruyordu. Benden önce maaş kısmına kadar konuşup anlaşmışlar. Ama ben gelince sezon sonuna kadar kaldı. Menajerine de sezon sonunda bu paradan aşağıya bize gelmeyin dedim. Bir teklif daha geldi yazın. Gedson menajerini dinledi Avusturya'da bir idmana çıkmadı, bir de hazırlık maçına çıkmadı. Menajer oyunlarından dolayı bazı futbolcuları tutamıyorsunuz artık. Gedson'a Moskova'dan alacağı paraya yakın bir para da teklif ettik ama kendisi kabul etmedi, bir değişiklik yapmak istediğini söyledi.

Serdal Adalı: Rafa Silva kararını akşam cevabından sonra vereceğiz. Ancak şu an düzelme ihtimali yüzde 1 gibi. Ama ben bu yüzde 1 ihtimali de beklemek istiyorum. Rafa Silva araba almış dolandırılmış! Ev sahibi ile sıkıntı yaşamış. Burada iki sportif direktör vardı, keşke o zaman yazsaydınız.