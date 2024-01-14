YouTube çöktü mü? Neden YouTube yavaş çalışıyor?

İçerikleri izleme platformu olan YouTube dünden beri yavaşlığı ve erişim engeliyle gündemde.

Dünyanın dört bir yanındaki binlerce kişi, platformda video izlerken zorlandığını ve sayfaların ya geç açıldığını ya da hiç açılmadığını belirtti.

YouTube‘un sahibi olan Google‘dan bu şikayetlere yönelik bir açıklama gelmedi. Sorunun sebebi şu an için belirsizliğini koruyor.

YOUTUBE NEDEN AÇILMADI? YOUTUBE'DAKİ SORUN NASIL ÇÖZÜLÜR?

Sorunun reklam engelleyiciler sebebiyle yaşandığı iddia edilirken, sorunu sadece reklam engelleyici kullananlarda ortaya çıktığı belli oldu.

Sorunu çözmek için tarayıcıda reklam engelleyici uzantıyı devre dışı bırakmak gerekiyor.

REKLAM ENGELLEYİCİ NASIL DEVRE DIŞI BIRAKILIR?

Şu adımları uygulayarak YouTube'daki reklam engelleyicinizi kaldırabilirsiniz...

1. Adım: Öncelikle Google Chrome’u açılır.

2. Adım: Sağ üst kısımda yer alan "Uzantılar" butonuna tıklanılır.

3. Adım: Reklam engelleyici uzantısının tam karşısında yer alan üst üste üç nokta ikonuna tıklanılır..

4. Adım: “Uzantıyı Yönet” seçeneğine tıklanır.

5. Adım: Uzantıyı kapalı konuma getirilir.

Reklam engelleyici kaldırılmış olur.