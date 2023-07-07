YouTube Netflix’in sevilen özelliğini alıyor

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, YouTube, akıllı telefon veya tablette video izlerken yanlışlıkla dokunmaları önlemek için ekran kilitleme özelliği üzerinde çalışıyor.

Video oynatıcısını devre dışı bırakacak bu yenilik, ekrana dokunmanız durumunda videoyu ileri veya geri sarmayacak.

ÖZELLİK NASIL KULLANILIR?

YouTube’un yeni Ekranı Kilitle özelliği, videonun oynatılması sırasında dokunmayı devre dışı bırakıyor.

Dolayısıyla kullanıcılar, ekrana yanlışlıkla dokunmaları halinde videoyu izlemeye devam edebiliyor ve video deneyimi de kesintiye uğramıyor.

Özelliik henüz test aşamasında. Şimdilik sadece belirli YouTube Premium kullanıcıları tarafından erişilebilir durumda olduğu bildirildi.