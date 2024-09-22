YouTube ücretlerine zam! Kullanıcılar isyan etti

YouTube, Premium abonelik ücretlerine 10'dan fazla ülkede artışa gitti. Avrupa ve Asya'daki bazı ülkelerde, YouTube Premium ücretlerine yüzde 60'a varan oranlarla zam yapıldı.

KULLANICILAR YÜZDE 60'LIK ZAMMA İSYAN ETTİ

YouTube'nin zam yaptığı ülkeler arasında, Hollanda, İsviçre, İsveç, Danimarka, Norveç, İrlanda ve Singapur gibi ülkeler yer aldı.

YouTube, zam konusunda yaptığı açıklamada zamların hizmet kalitesini artırmak ve içerik üreticilerine destek olmak için gerekli olduğunu savunsa da, YouTube Premium’un rakip platformlardan çok daha pahalı hale gelmesi kullanıcılarda hoşnutsuz yarattı.

TÜRKİYE'DE DE ZAM BEKLENİYOR

YouTube Türkiye'de ise henüz bir ücret artışına gitmedi. Bireysel paket 57,99 lira, aile paketi ise 115,99 lira olarak kullanıcılara sunulmaya devam ediyor. Ancak söz konusu zamların yakın zamanda Türkiye fiyatlarına da yansıtılması bekleniyor.

Öte yandan kullanıcıların izledikleri içerikleri duraklattıkları sırada gösterilecek yeni reklam formatı da YouTube tarafından daha geniş bir kitleye tanıtılmaya başlandı. ‘Durdurma reklamları’ olarak isimlendirilen bu yenilik, platformun reklam stratejisinde de önemli bir değişiklik olarak göze çarptı.