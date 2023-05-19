YouTube'dan çıldırtacak karar! İçerik izlemeye çalışanlara kötü haber

YouTube reklam konusunda yeni bir karara imza attı. Uygulamada artık 30 saniyelik atlanamayan reklamlar gösterilecek.

YouTube'dan çıldırtacak karar! İçerik izlemeye çalışanlara kötü haber

YouTube CEO'su Neal Mohan, Brandcast etkinliğinde yaptığı konuşmada artık uygulama kapsamında atlanamayan, “Reklamı Geç” butonunun bulunmayacağı 30 saniyelik reklam izleneceğini açıkladı. Mohan, "İzleyiciler giderek daha fazla evlerindeki en büyük ekrandan YouTube'a giriyor." dedi

YouTube ayrıca izleyici bağlı bir TV'de bir videoyu duraklattığında görünen reklamları test etmeye başlayacağını açıklayan Mohan ayrıca Hulu'nun birkaç yıl önce kullanıma sunduğu duraklatma reklamı özelliğine benzeyen bu özelliğin YouTube’a "duraklatma deneyimleri" olarak geleceğini ifade etti. AdWeek tarafından yayınlanan örnek görüntüye göre ise YouTube'un duraklatma reklamları videonun etrafında bir banner olarak görünecek ve "kapat" düğmesi seçilerek kaldırılacak.

İŞTE YAYINLANAN YOUTUBE 30 SANİYELİK GEÇİLEMEYEN REKLAM GÖRÜNTÜSÜ

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YouTube, bu değişikliklerin (30 saniyelik atlanamayan reklamlar ve duraklatma reklamları) ne zaman yayınlanacağını şimdilik belirtmedi.

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