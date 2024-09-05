YouTube’dan çocukları ilgilendiren karar. Artık görünür olmayacak

Sosyal paylaşım platformu YouTube’dan çocukları ilgilendiren bir karar çıktı. Alınan kararla birlikte fitness ve kilo verme ile ilgili videolar 13-17 yaş grubu çocuklar için öne çıkarılmayacak. Videolar söz konusu yaş grubunun izlemesine kapalı olmayacak ama ana sayfalarında ‘Tercih edilenler’ kısmında da öne çıkarılmayacak.

YouTube, söz konusu kararı uzmanların uyarıları sonrası aldı. Uzmanlar, herhangi bir vücut yapısı ve kiloyu dikte eden içeriklerin gençlerin gelişimleri için oldukça zararlı olduğunun altını çizdi. YouTube, söz konusu içeriklerin tekrar tekrar izlenmesi durumunda gençlerin olumsuz etkilenebileceği düşüncesiyle görünür olmaktan çıkardı.

YouTube’un açıkladığı yönelge ile birlikte 13-17 yaş arasındaki çocuklara burnunuzu daha ince göstermeye yarayan güzellik rutinleri gibi bazı fiziksel özellikleri değiştirmeyi amaçlayan içerikler, belirli bir fiziksel görünüşü idealize eden egzersiz rutinleri, veya fiziksel korkutma gibi sosyal saldırganlığı teşvik eden içerikler görünür olmayacak.

YouTube danışmanı Allison Briscoe-Smith konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Sağlıksız standartları veya davranışları idealleştiren daha yüksek sıklıktaki içerikler, potansiyel olarak sorunlu mesajları vurgulayabilir ve bu mesajlar bazı gençlerin kendilerini nasıl gördüklerini etkileyebilir” ifadelerini kullandı.

YouTube’da en fazla içerik izleyen kitleyi 18-35 yaş arası kitle oluşturuyor. 13-17 yaş arasındaki kitle de burada önemli bir yer tutuyor. Son dönemde sosyal medya platformları ve rekabetçi oyunların oynandığı platformda çocukların ve gençlerin saldırgan içeriklerden uzak tutulması için çeşitli önemler alınıyor.