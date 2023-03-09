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Yozgatlı hemşireler deprem bölgesinde

Depremlerin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'nden bölgeye gönüllü giden cerrahi hemşireler, yaralı afetzedeler için çabaladı.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 11:08
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Yozgatlı hemşireler deprem bölgesinde görev başında

Yozgatlı hemşireler deprem bölgesinde
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Yozgat Şehir Hastanesi ameliyathanesi sorumlu hemşiresi Nurhayat Dalaslan, gazetecilere, depremin ardından 3 hemşire, 3 anestezi teknisyeniyle gönüllü olarak deprem bölgesine gittiklerini söyledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kahramanmaraş'a yolculuklarının çok sıkıntılı geçtiğini aktaran Dalaslan, 30 saatte Elbistan'a ulaştıklarını ifade etti.

Dalaslan, cerrahi ekip olarak Elbistan Devlet Hastanesi'nde ameliyatlarda görev altıklarını belirterek, "Başka illerden de ekipler geldi, onlarla koordineli çalıştık. 35 yıllık meslek hayatım boyunca hiç yapmadığımız ampütasyonları yaptık. Ameliyat sırasında her yarım saatte, 40 dakikada bir masa sallanıyor, lambalar oynuyordu ama biz hiç aldırmadık, yeter ki o insanlara faydamız olsun diye ameliyatlarımızı sürdürdük. İnşallah faydamız olmuştur." şeklinde konuştu.

Dalaslan, 3 gün boyunca ameliyathaneden çıkmadan operasyonları sürdürdüklerinin altını çizdi. Hemşire Leyla Duman da depremin ilk günü yolculuklarının sıkıntılı geçtiğini, yollarda çok sayıda kurtarma ekibi bulunduğunu belirtti.

AA

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