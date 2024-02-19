Yozgat'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Lise Caddesi'nde bulunan bir kafeterya önünde A.Ö, S.K, S.O. ve S.E.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü ve A.Ö, S.K. ile S.O. bıçakla yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Yaralılardan A.Ö'nün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Diğer yaralılar olan S.K. ile S.O. ise sağlık ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Şüpheli S.E.Y. ise polis tarafından gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı. Olayın detayları ve nedeni hala netlik kazanmayan bir şekilde devam etmektedir.