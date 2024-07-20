Yozgat'ta feci kaza. Ölü ve yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yozgat'ta feci kaza. Ölü ve yaralılar var

Yozgat'ta seyir halindeki iki araç şiddetli bir şekilde çarpıştı. Bu kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Yozgat’ta meydana gelen feci kazada, Yozgat-Kayseri karayolunun Gökçekışla köyü mevkiinde, Mercedes marka otomobili kullanan Akdemir Adıgözel (28) ile Doblo marka hafif ticari araç sürücüsü Ahmet Alperen Dolgun (22) çarpıştı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası Ahmet Alperen Dolgun olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer otomobil sürücüsü Akdemir Adıgözel yaralandı. Aynı otomobilde bulunan Adil Adıgözel (52) ve Menekşe Adıgözel (50) de olay yerinde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralı olan Akdemir Adıgözel, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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