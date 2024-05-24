Yozgat'ta kuraklık çiftçileri zor durumda bıraktı: Hububatlar hayvan yemine dönüşüyor

Beklenen yağışın gelmemesiyle tarlalar sararıp kururken, çiftçiler hububatlarını hayvanlarına yem olarak kullanmak zorunda kalıyor.

İlkbahar aylarında beklenen yağışın gelmemesi, Yozgat'ta tarımı olumsuz etkiliyor. Yerköy ilçesine bağlı Kömüşören köyünde hububat tarlaları kuraklıktan zarar görüyor. Tarlaların büyük kısmı zarar görmüş durumda ve çiftçiler mağduriyetlerinin giderilmesi için devletten yardım bekliyor.

Kömüşören köyü muhtarı İbrahim Karataş, kuraklığın tarlaları büyük ölçüde etkilediğini belirtirken, çiftçilerin zor durumda olduğunu ifade etti. Köydeki hububat alanlarının büyük kısmının zarar gördüğünü söyleyen çiftçiler, tarlalarının büyük bölümünü borç parayla ektiklerini ve devletten yardım beklediklerini dile getirdi.